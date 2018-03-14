Объемы собственного производства молока в России не могут удовлетворить все запросы населения
14 марта 2018 11:43
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Россия недопроизводит примерно 25% от всего объема молока, необходимого для внутреннего потребления. Об этом во вторник, 13 марта, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в Ставрополе на краевой аграрной конференции, сообщает «Интерфакс».
«У нас дефицит молока в стране, примерно 25% нам не хватает от объема потребления. Мы производим сегодня примерно 31 млн т, нам нужно 40 млн т как минимум, чтобы обеспечить собственное потребление», — сказал Дворкович.
По словам вице-премьера, в этом году правительство делает молочное животноводство особым приоритетом. «Я думаю, диверсификация сельского хозяйства и увеличение доли животноводства в принципе правильная тема», — сказал он. «За зерно нет каких-то очень серьезных опасений», — заметил Дворкович, добавив, что «мелиорация, правильное применение минеральных удобрений, севооборот должны оставаться в центре внимания».
Недостающие объемы молока, напомнил Дворкович, компенсируются поставками из Белоруссии. «Наши друзья, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов», — подчеркнул Дворкович, пишет РБК.
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