Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде
7 октября 2018 11:11
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Россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с ирландцем Конором Макгрегором, проведя удушающий прием в конце четвертого раунда.
После завершения поединка в зрительном зале началась потасовка, в которой приняли участие команды бойцов. В ситуацию пришлось вмешаться охране и ряду других бойцов, которые не участвовали в турнире.
Из-за этого было решено отказаться от интервью в октагоне и демонстрации чемпиона с поясом.
После завершения инцидента Нурмагомедов и Макгрегор покинули зал, пишут "Известия".
Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 27 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них. За поединок с Макгрегором Нурмагомедов заработает рекордный для себя гонорар в $2 млн.
Гонорар ирландца составит 3 миллиона, что является вторым результатом в его карьере.
Макгрегор является самым известным бойцом в истории UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Stephen R. Sylvanie
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