Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров и Сергей Анташев обсуждают бюджет Тольятти
Дмитрий Азаров и Сергей Анташев обсуждают бюджет Тольятти
Самарскую область глазами школьников увидят посетители Третьяковки и туристы
Самарскую область глазами школьников увидят посетители Третьяковки и туристы
В ДТП в Сызранском районе пострадали четверо Из них трое попали в больницу.
В ДТП в Сызранском районе пострадали четверо
В Самарской области с начала года инфляция составила 3,1% Такие данные приводит Самарастат.
В Самарской области с начала года инфляция составила 3,1%
Избегая приставов, житель Самарской области увеличил долг в 1,5 раза
Избегая приставов, житель Самарской области увеличил долг в 1,5 раза
Новую профессию придумали в России
Новую профессию придумали в России
В Самаре состоится праздничное мероприятие, приуроченное к 5-летию медиа-портала «Самарские татары»
В Самаре состоится праздничное мероприятие, приуроченное к 5-летию медиа-портала «Самарские татары»
Председателем самарской городской Общественной палаты избран Сергей Семченко
Председателем самарской городской Общественной палаты избран Сергей Семченко
сегодня  Пятница, 9 ноября, 13:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/11:
USD 66.22
0.13
EUR 75.67
-0.01
Искать
Новости /  В стране  

Новую профессию придумали в России

9 ноября 2018 12:55
74
Новую профессию придумали в России
Уже разработан профстандарт.

В России в скором времени может появиться новая профессия. В настоящее время уже разработан соответствующий профессиональный стандарт.

Как стало известно, ранее такой профессии в России официально не было. Но теперь появился запрос на ее появление. Профессия будет иметь название «цифровой куратор». Предполагается, что это будет консультант, который будет заниматься обучением цифровой грамотности.

Люди, обладающие профессией, в первую очередь будут обучать пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами. Кроме того, в их обязанности будет входить помощь в освоении электронных способов совершения платежей за коммунальные услуги, обучение ведения документооборота в электронном виде и многое другое.
По словам главы совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ труда, и Российским обществом «Знание», Юрия Герция, специалистов начнут обучать профессии «цифровой куратор» уже с середины декабря. Именно к этому времени будут созданы специальные площадки.

Стоит отметить, что недавно в России также назвали самые прибыльные профессии. Выяснилось, что больше всего в стране зарабатывают финансисты, работники в сфере добычи полезных ископаемых, а также в сфере информации и связи, пишет "ФедералПресс".

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
104
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
691
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
764
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
746
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
768
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
682
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
588
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
610
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1061
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1424
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1487
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2611
Весь список

Мероприятия
В самарском Политехе пройдет географический диктант
В Самарской областной больнице им. Середавина состоялось торжественное заседание, приуроченное к 110-летию учреждения
XI Музыкальный фестиваль «Мариинский» в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные