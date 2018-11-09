Новую профессию придумали в России
9 ноября 2018 12:55
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В России в скором времени может появиться новая профессия. В настоящее время уже разработан соответствующий профессиональный стандарт.
Как стало известно, ранее такой профессии в России официально не было. Но теперь появился запрос на ее появление. Профессия будет иметь название «цифровой куратор». Предполагается, что это будет консультант, который будет заниматься обучением цифровой грамотности.
Люди, обладающие профессией, в первую очередь будут обучать пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами. Кроме того, в их обязанности будет входить помощь в освоении электронных способов совершения платежей за коммунальные услуги, обучение ведения документооборота в электронном виде и многое другое.
По словам главы совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ труда, и Российским обществом «Знание», Юрия Герция, специалистов начнут обучать профессии «цифровой куратор» уже с середины декабря. Именно к этому времени будут созданы специальные площадки.
Стоит отметить, что недавно в России также назвали самые прибыльные профессии. Выяснилось, что больше всего в стране зарабатывают финансисты, работники в сфере добычи полезных ископаемых, а также в сфере информации и связи, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
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