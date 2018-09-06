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Новости /  В стране  

Названа дата индексации пенсии россиян по старости

6 сентября 2018 13:51
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Названа дата индексации пенсии россиян по старости
Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году будет равен 9 215 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), расходы на выплату страховых пенсий на период с 2019 по 2021 год определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента РФ Владимира Путина.

Так, размер индексации пенсии по старости составит 7,05 % с 1 января 2019 года. Также индексация на 6,6 % пройдет в 2020 году и на 6,3 % – в 2021 году.Также в ПФР отметили, что в результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2019 году составит 15,4 тысячи рублей.

Что касается социальных пенсий, то их индексация пройдет 1 апреля 2019 года на 2,4 %. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году будет равен 9 215 рублей, пишет ФедералПресс.

Фото pixabay.com

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