Названа дата индексации пенсии россиян по старости
6 сентября 2018 13:51
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Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), расходы на выплату страховых пенсий на период с 2019 по 2021 год определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента РФ Владимира Путина.
Так, размер индексации пенсии по старости составит 7,05 % с 1 января 2019 года. Также индексация на 6,6 % пройдет в 2020 году и на 6,3 % – в 2021 году.Также в ПФР отметили, что в результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2019 году составит 15,4 тысячи рублей.
Что касается социальных пенсий, то их индексация пройдет 1 апреля 2019 года на 2,4 %. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году будет равен 9 215 рублей, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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