НАТО планирует обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив
3 апреля 2019 09:14
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Об этом заявила в Вашингтоне постоянный представитель США при североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон. Она подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО, как ожидается, одобрят этот пакет мер на своем двухдневном совещании. Оно открывается в среду в столице США.
Также Хатчисон заявила, что Соединённые Штаты и страны – члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море. "Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России", – утверждала она.
25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных судов через территориальное море России при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе применили оружие оружие, корабли задержали и доставили в Керчь. Позднее суд арестовал украинских моряков.
Сейчас 24 человека содержатся в СИЗО в Москве по обвинению в незаконном пересечении российской границы. Лефортовский суд Москвы продлил арест задержанным до 24 апреля, передает Радио Маяк.
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