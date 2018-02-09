Минтруд займется контролем выплат на первого и второго ребенка
9 февраля 2018 11:01
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В 2018 году Минтруд проследит за тем, чтобы выплаты денежных пособий на первого и второго ребенка были своевременны, пишет "ФедералПресс". Сейчас на все регионы возложили обязанность об еженедельном отчете о количестве поданных заявок на пособия и о совершенных выплатах.
Как отмечает газета «Известия», денежные средства на первого ребенка направляются из федерального бюджета, а на второго – из бюджета материнского капитала.
Таким образом, Минтруд заявляют, что отчеты помогут в контроле деятельности регионов по выплате пособий, оценке динамики рождаемости и объеме необходимых бюджетных средств.
«Все новое может столкнуться с проблемой нерегулярного исполнения, потому что в регионах еще нет практики исполнения этого закона», –цитирует агентство слова директора по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.+
Напомним, в конце декабря 2017-го президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала на три года.
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