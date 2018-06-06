Минпромторг объявил о внедрении tax free по всей России с 2019 года
6 июня 2018 13:17
Систему tax free распространят по всей России с 2019 года. Об этом 6 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления на «Неделе российского ритейла».
«Мы запустили в пилотном режиме в 12 городах систему tax free, после ее обкатки с 2019 года мы планируем распространять ее на всю страну», — приводит слова Мантурова «Интерфакс».
Система tax free позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России.
Налог можно будет вернуть с приобретений на сумму не менее 10 тыс. рублей, а сам возврат будет неполным — от 10 до 12%. Для этого иностранцу понадобится чек, паспорт и сам товар.
10 апреля сообщалось, что система tax free заработала в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске.
Оформить возврат НДС можно будет в аэропорту у оператора tax free. Деньги можно получить наличными у оператора, а также на банковскую карту или расчетный счет в течение года, пишут "Известия".
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