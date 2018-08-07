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Медведев заявил, что ипотека должна стать ещё доступнее

7 августа 2018 11:20
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Медведев заявил, что ипотека должна стать ещё доступнее
Если ранее граждане чаще брали кредиты на потребление, то сейчас 44% — на ипотеку.

По мнению главы правительства, в России необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам, а также развивать рынок ипотечных ценных бумаг.
Премьер-министр Дмитрий Медведев выступает за дальнейшее снижение ставок по ипотечным займам. Заявление прозвучало на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает Лайф.

— Важно поддерживать спрос, а значит, как минимум, необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку ещё доступнее, — указал он.
Так, по мнению Медведева, в России нужно развивать рынок ипотечных ценных бумаг. Ведущую роль в этом процессе должен играть Центробанк.
Что касается последнего, то глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Центробанк видит потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотеке. Сейчас средняя ставка по России составляет 9,56%.

При этом, по словам Набиуллиной, ипотека продолжает расти высокими темпами: 22,4% от года к году. Как она отметила, если ранее граждане чаще брали кредиты на потребление, то сейчас 44% — на ипотеку.

Фото: pixabay.com
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