Медведев утвердил масштабную модернизацию тепловых электростанций
30 января 2019 12:40
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу масштабной модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в 2022–2031 годах.
Соответствующее постановление за подписью главы кабмина опубликовано на сайте правительства.
За этот период предполагается усовершенствовать около 39 ГВт установленной мощности генерирующих объектов. Кроме того, в будущем планируется на конкурентной основе отбирать мощности на шесть лет вперед вместо нынешних четырех, а также перейти к поэтапной индексации ценовых параметров конкурентного отбора мощности в 2022–2024 годах. По такому же принципу будут выбираться проекты модернизации ТЭС, использующих отечественное оборудование, пишут "Известия".
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