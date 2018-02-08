МВД предлагает усилить наказание за пьяную езду
8 февраля 2018 13:47
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МВД вынесло на общественное обсуждение проект закона об усилении ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Законопроект предлагает внести изменения в статью 264.1 УК РФ, сообщает «Парламентская газета». Она касается наказания за нарушение ПДД лицом, уже подвергнутым административному наказанию.
Предлагается увеличить действующие максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до четырех лет, размер штрафа — до 500 тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ.
В МВД считают, что данные изменения повысят эффективность противодействия управлению автомобилем в состоянии опьянения.
«ФедералПресс» напоминает, на этой неделе вступил в силу приказ МВД, запрешающий инспекторам ДПС отстранять судей от управления автомобилем и направлять их на освидетельствование.
Такой же порядок уже действует при общении ДПС с прокурорами.
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