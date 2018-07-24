Легковые автомобили граждан поставят на воинский учет
24 июля 2018 11:11
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Новый приказ Минобороны предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. Усилится и контроль за «переписью» машин. Предполагается, что информацию о транспорте, находящемся в собственности юрлиц, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба. Эксперты считают, что обычные легковушки вряд ли понадобятся армии. В первую очередь в документе речь идет об отечественных внедорожниках.
Новый документ вносит поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. В проекте сказано, что в список будут включены автомобили категории технического регламента Таможенного союза «М1». В нее входят все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения.
Сейчас проект приказа проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу. Документ еще может быть серьезно переработан, в него могут внести существенные изменения.
Мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Оно вводится только в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства.
Как указывается в документе, техника поступит на вооружение вновь формируемых на военное время соединений и воинских частей. Предпочтение при мобилизации будет отдаваться внедорожникам отечественного производства. В первую очередь — автомобилям УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»).
Мобилизованная техника не будет направляться в район боевых действий. В проекте приказа также не идет речи об изъятии автомобилей у собственников. На гражданских машинах военнослужащие смогут передвигаться только до тех пор, пока в часть со складов резерва не прибудут штатные машины. Сразу после этого автомобили вернут владельцам, а собственникам выплатят компенсацию, которая рассчитывается, исходя из времени эксплуатации военными и полученных повреждений.
В мирное время техника, подлежащая мобилизации, будет находиться на строгом учете. В военкомате на каждый автомобиль заведут карточку технического состояния. В ней укажут, есть ли возможность эксплуатации транспортного средства без предварительного ремонта, каковы последние данные техосмотра и отметят наличие полиса ОСАГО.
В проекте приказа также говорится, что на воинский учет теперь будут ставить мобильные компрессорные и электрические станции, а также агрегаты электропитания. Они понадобятся армии для организации базовых полевых лагерей и электропитания систем вооружения.
Кроме того, Минобороны собирается усилить контроль за учетом автотранспорта. Информацию о легковушках и спецтехнике, находящихся в собственности юридических лиц, в военкоматы будут передавать не только территориальные органы и подразделения ГИБДД, Гостехнадзора и Росстата, но и Федеральной налоговой службой (ФНС), рассчитывают в военном ведомстве, пишут "Известия".
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