Корпус Керченского политехнического колледжа может стать мемориалом
21 октября 2018 10:31
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Власти Крыма не исключают, что корпус Керченского политехнического колледжа не будет восстановлен и станет мемориалом. Решение об этом должно быть принято совместно с преподаватели и студентами образовательного учреждения, заявил ТАСС вице-премьер республики Крым Игорь Михайличенко.
Около учебного заведения уже образовался стихийный мемориал, к которому жители Керчи начали приносить цветы, игрушки и свечи сразу после трагедии. Накануне на мемориале появились и фотографии тех, кто погиб в результате нападения. Среди снимков – фото и студентов, и преподавателей.
Как сообщил в интервью РИА Новости мэр города Серей Бороздин, керченский политехнический колледж, где 17 октября студент устроил стрельбу и взрывы, возобновит работу не раньше вторника.
Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50-ти человек были госпитализированы, передает Радио Маяк.
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