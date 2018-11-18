Компания Disney может перезапустить франшизу «Пираты Карибского моря»
18 ноября 2018 10:10
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Компания Disney может перезапустить франшизу «Пираты Карибского моря» с центральным персонажем-женщиной – рыжеволосой пираткой Рэдд. Она заменит героя Джонни Деппа – капитана Джека Воробья.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на несколько источников в отрасли. Отмечается, что сценарий первого фильма еще не завершен, поэтому все может измениться. Однако, по мнению собеседников издания, у Disney в ближайшее время выходят несколько высокобюджетных фильмов с женщинами в главных ролях: «Капитан Марвел», «Черная вдова» и «Малефисента 2», поэтому студия вполне может продолжить эту линию.
Кто сыграет Рэдд, пока не ясно. Издание предполагает, что эту роль могла бы исполнить известная зрителям по «Звездным войнам» Дэйзи Ридли, которая обучалась фехтованию. О том, вернутся ли во франшизу Орландо Блум, Кира Найтли, Брентон Туэйтес и Кая Скоделарио, тоже ничего не известно, передает Радио Маяк.
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