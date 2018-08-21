"Калашников" разработал для Минобороны гибридный багги
21 августа 2018 12:18
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Концерн "Калашников" разработал для Министерства обороны гибридный багги с электродвигателем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Как отмечается, автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час. Он способен вместить в себя до четырёх человек, в том числе водителя.
Мощность двигателя заднего привода составляет 42 кВт, а переднего — 55 кВт. Он оснащён пружиной с гидравлическим амортизатором. Тормозная система — гидравлическая двухконтурная, пишет Лайф.
Фото: © Калашников Media
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