Кабмин согласовал госпрограмму по переселению соотечественников в Татарстан
16 марта 2019 09:40
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Правительство РФ согласовало программу по содействию переселению соотечественников из-за рубежа в Татарстан, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Согласно справке к документу, программа предусматривает переселение квалифицированных специалистов, в том числе учёных, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами. Планируется, что реализация программы привлечет в республику 450 человек до 2021 года, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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