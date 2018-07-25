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Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

25 июля 2018 13:45
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Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
Закон должны одобрить сенаторы и президент.

Депутаты поддержали в окончательном, третьем, чтении закон об упрощении регистрации автомобилей и получения номерных знаков, следует из базы данных законопроектов на сайте Госдумы.

Он разрешает при покупке новых автомобилей оформлять государственную регистрацию у автомобильных дилеров или других «специализированных организаций», а подавать заявление на регистрацию — через единый портал госуслуг. Таким образом, регистрировать автомобили можно будет без личного посещения ГИБДД. Все организации, имеющие право подавать документы в ГИБДД, будут включены в специальный реестр.

Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а номерной знак владелец автомобиля сможет получить у изготовителя самостоятельно — таким образом закон разделяет понятия «государственной регистрационный номер» (то есть сочетание букв и цифр) и «государственный регистрационный знак» (то есть сама металлическая табличка с госномером). Заказать изготовление таблички можно будет у сторонних производителей — все фирмы, предоставляющие такие услуги, включат в реестр, а предельные тарифы для них разработает Федеральная антимонопольная служба.

Проект закона был внесен в Госдуму еще в 2011 году, а в первом чтении его приняли в 2013 году.

После принятия закона Советом Федерации и подписания президентом МВД предстоит еще разработать ряд документов, определяющих порядок действия новых правил, пишет РБК.

Фото: pixabay.com

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