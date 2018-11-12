ГИБДД предлагает ввести штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение
12 ноября 2018 14:37
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В Госавтоинспекции разработали законопроект, который предусматривает штраф за опасное вождение в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.
— Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введён в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере пяти тысяч рублей, — приводит слова Черникова ТАСС.
По его словам, также в Госдуму внесён проект закона от Минтранса, который предложил на такую же сумму наказывать за нарушение при проезде через железнодорожные пути. Ещё одно предложение министерства — прописать в законе ответственность предпринимателей и компаний за выпуск на линию машин без технического контроля, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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