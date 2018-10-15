Футболисты сборной России выиграли у Турции матч группового этапа Лиги наций
15 октября 2018 09:07
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Футболисты сборной России прилетели в Москву из Сочи после матча группового этапа Лиги наций против команды Турции. Игра прошла накануне на стадионе "Фишт" и завершилась победой россиян со счетом 2:0. На 20-й минуте счет открыл Роман Нойштедтер, на 78-й удвоил Денис Черышев. Таким образом, сборная России упрочила лидерство во второй группе Лиги B, набрав 7 очков в трех матчах. Второе место занимает Турция, на третьем – Швеция.
Россиянам осталось провести на данном этапе один матч – против Швеции. Игра состоится 20 ноября в Стокгольме. Победа в группе позволит национальной сборной выйти в Лигу A, а также побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020.
Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая, в том числе развитие отечественного спорта, заявила, что сборная России в обновленном составе продолжает радовать и показывать техничный футбол. Она также поблагодарила команду и тренера Станислава Черчесова, передает Радио Маяк.
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