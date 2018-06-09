Федеральный перечень учебников сократится на 30%
9 июня 2018 09:39
В новом учебном году федеральный перечень учебников сократится и будет содержать на 30% меньше наименований. Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.
«В этом году учебники закуплены практически все... Поэтому все процедуры изымания 30% из перечня и объявление его — это как раз осенний период», — сказала министр в эфире телеканала «Россия 24».
Васильева подчеркнула, что новый перечень рекомендуют для закупки в школы начиная с 2019 года. Глава ведомства также уточнила, что если проблема в каком-то одном учебнике из линейки, некачественными признаются все книги из этой линии.
Ранее сообщалось, что на основании проведенной экспертизы будет составлен новый список школьных учебников, которые войдут в федеральный перечень. В него попадут только те, содержание которых будет соответствовать новому федеральному образовательному стандарту, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия