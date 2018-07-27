ФАС предложила обязать предустанавливать в смартфоны отечественные приложения
27 июля 2018 12:13
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Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство «дорожную карту» по развитию конкуренции. Она предусматривает в том числе обязанность производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги популярных мобильных приложений и программных продуктов.
Закон может быть принят к апрелю 2019 года, сообщает газета «Коммерсантъ». Он также обязывает производителей обеспечить возможность удалить все предустановленные приложения и программы, кроме сервисных. В ФАС считают, что это создаст условия и возможность выбора и замены софта потребителем. В ведомстве ранее отмечали, что пользователи жалуются на программы, которые невозможно удалить. Это, в частности, касается почты, браузера и аудиоплеера.
Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров заявил, что с общемировой точки зрения такие меры не помогут развить конкуренцию. При этом новые требования могут удорожить производство аппаратов, так как производителям придется менять комплектующие для совместимости с софтом, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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