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Эксперты предсказали рост цен на автомобили в России

28 сентября 2018 12:53
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Эксперты предсказали рост цен на автомобили в России
С начала 2018 года стоимость новых автомобилей увеличилась примерно на 6–7%.

Директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков заявил о надвигающемся росте цен на автомобили в России.

— Думаю, что до конца года вполне можно ожидать роста цен ещё на 2–3%. После падения рубля ожидался больший скачок цен, однако рубль стал понемногу восстанавливаться, и это остановило многих производителей от резкого повышения цен на автомобили, — сказал Целиков в эфире "Радио "Автодор".

По словам Целикова, с начала 2018 года стоимость новых автомобилей увеличилась примерно на 6–7%. Он добавил, что наиболее интенсивный рост цен наблюдается, как правило, весной и осенью, в то время как после новогодних праздников продажи автомобилей традиционно падают.

К числу факторов, которые могут повлиять на стоимость новенькой машины, Целиков отнёс увеличение размера НДС на два процента. Он объяснил, что в процессе производства автомобиля данный налог платится несколько раз и этот факт "однозначно сыграет свою роль" в повышении цен после Нового года, пишет Лайф.


Фото pixabay.com

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