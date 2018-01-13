День российской печати отмечается в субботу 13 января
13 января 2018 10:53
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13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты "Ведомости". В 2017 году в реестре Роскомнадзора насчитывалось около 79 тысяч наименований СМИ, две трети которых составляют периодические печатные издания, сообщает Радио Маяк.
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