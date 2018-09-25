Действие льготных ипотечных кредитов российским семьям по ставке 6% годовых продлится до конца 2024 года
25 сентября 2018 09:19
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Программа вошла в национальный проект "Демография". Об этом РИА Новости сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Президент Владимир Путин в ноябре 2017 года объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В соответствии с постановлением правительства, утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 миллиардов рублей.
Накануне Голикова заявила, что льготных ипотечных кредитов по ставке 6% годовых в текущем году выдано на два миллиарда рублей, и необходимости в дополнительном бюджетном финансировании нет. Так, по ее словам, в 2018 году в бюджете на программу заложено 5,9 миллиарда рублей, в 2019 году – 9,2 миллиарда и далее к 2020 году – 11,5 миллиардов рублей.
Фото pixabay.com
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