Число погибших в Магнитогорске возросло до 13
2 января 2019 12:24
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Спасатели извлекли тела 13 погибших из-под завалов в Магнитогорске. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
Ранее в среду, 2 января, пресс-секретарь министра здравоохранения России Максим Радецкий сообщил, что состояние пяти человек, находящихся после ЧП в больницах Магнитогорска, стабильно. Одиннадцатимесячный младенец, найденный под завалами накануне, эвакуирован в Москву. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президентом которого является Леонид Рошаль.
Обрушение подъезда жилой многоэтажки на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. По данным МЧС, разрушены оказались 26 квартир. Приоритетная версия произошедшего — взрыв бытового газа.
В МЧС сообщили, что все квартиры дома, кроме тех, что находились в разрушенном подъезде №7, пригодны для жизни. Специалисты обследовали многоэтажку с помощью диагностического комплекса «Страла-П». За исключением подъездов 5, 6 и 8 жители вернулись домой, пишут "Известия".
pixabay.com
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