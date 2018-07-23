Будущие губернаторы посоревновались в гребле
23 июля 2018 13:23
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Участники программы развития президентского кадрового резерва РАНХиГС, которую курирует Кремль, в субботу, 21 июля, приняли участие в тимбилдинге. Участники кадрового резерва вместе делали зарядку, занимались на тренажерах и соревновались в гонках на лодках по Гребному каналу в Москве, пишет РБК.
Тренировал «резервистов» главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зеленкович. После гонки, в которой соревновались и выпускники первого потока «курсов для будущих губернаторов», участникам программы прочли лекцию о здоровом образе жизни, организовали для них шоу с лошадьми и устроили дегустацию плова.
Учебная программа для воспитания новой управленческой элиты была создана по запросу Кремля, рассказал в интервью РБК ее куратор, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Нынешняя программа началась в июне, прошлый поток «резервистов» окончил свое обучение в апреле.
Участники предыдущего потока уже получили высокие назначения: девять из них стал врио глав регионов (Дмитрий Азаров, Александр Бурков, Станислав Воскресенский, Андрей Клычков, Андрей Травников, Александр Моор, Глеб Никитин, Виктор Томенко и Александр Цыбульский). Артем Здунов был назначен премьер-министром Дагестана. Еще двое назначены министрами — Михаил Котюков (Миннауки) и Евгений Дитрих (Минтранс), а Петр Кучеренко стал главным претендентом на пост главы аппарата Совета Федерации.
Участники прошлого потока также участвовали в командообразующих мероприятиях — прыжках со скалы в Сочи, гонках на лодках-драконах, упражнениях с парашютами и с движущимися БТР. Лекции участникам потока читали руководители администрации президента, министры, главы госкомпаний и ведущие бизнесмены.
«Резервистов» также учат развитию эмоционального интеллекта, коммуникативным навыкам, лидерским качествам. По словам Комиссарова, у участников тренинга также развивают навыки общения с населением. «На случай ведения переговоров губернатору могут пригодиться навыки эмоционального интеллекта, умение слушать и слышать других, доносить правильно мысли, умение реагировать в критических ситуациях», — отмечал куратор курса.
В нынешнем потоке участвуют 79 человек. Среди них — финалисты конкурса «Лидеры России», представители министерств, Госдумы, Совфеда и бизнеса. Помимо прочих «резервистами» стали недавно назначенные врио губернаторов — главы Магаданской и Амурской областей Сергей Носов и Василий Орлов, а также самый молодой в России губернатор, врио главы ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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