Большинство россиян хотят отставки действующего правительства РФ
14 января 2019 13:52
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Более половины россиян выступают за отставку действующего российского правительства. Основные причины – рост цен на товары и услуги, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему с занятостью населения. Это следует из опроса, проведенного аналитиками «Левада-центра».
В ходе исследования выяснилось, что только 7 % респондентов не имеют претензий к работе кабинета министров, за отставку же выступают 53 % опрошенных, а 40 % придерживаются прямо противоположного мнения.
У россиян, недовольных работой правительства, также выяснили причины. 57 % опрошенных признались, что кабмин не может решить проблемы с ростом цен и падением доходов граждан, 45 % респондентов заявили, что правительство не в состоянии обеспечить людей работой, а 43 % сказали, что кабинет министров не заботится о социальной защите населения.
Кроме того, 36 % россиян считают, что правительство не может справиться с кризисом в экономике, а 30 % опрошенных заявили, что у кабмина нет продуманной программы по экономическому развитию страны.
Добавим, что опрос проводился с 13 по 19 декабря 2018 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет, пишет "ФедералПресс".
pixabay.com
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