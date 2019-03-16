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Болгарский журналист рассказал, что его удивило в Крыму

16 марта 2019 12:18
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Болгарский журналист рассказал, что его удивило в Крыму
На полуостров с ознакомительным визитом прибыла группа иностранных журналистов.

Журналист болгарского сетевого издания "Медиа-Мост Болгария" Борис Анзов заявил, что его удивило наличие в Крыму крупных европейских торговых сетей.
Ранее сообщалось, что в Крым с ознакомительным визитом прибыла группа иностранных журналистов из Италии, Болгарии, Сирии, Франции, Польши, Латвии, Ливана, Литвы и Кубы.

"Меня удивило, что здесь работают магазин сети Metro, французский Ашан. Получается, тогда маленьким странам нельзя заходить в Крым, мы должны поддерживать санкции, а французы и немцы здесь работают", - сказал Анзов журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, сегодня болгарские производители также ищут способы вернуться на российские торговые рынки, передает РИА Новости.

Фото pixabay.com
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