Более 84 % российских компаний готовы продать активы из-за напряжения с Западом
4 сентября 2018 13:35
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84% собственников в России готовы отказаться от части активов. К такому выводу пришли исследователиглобального опроса «Барометр уверенности компаний. Опрос показал, что компании готовы отказаться от активов из-за рисков и неэффективности. Так, 33% опрошенных готовы продать экономически неэффективные активы и 51% - те активы, которые связаны с риском прекращения деятельности, пишет "ФедералПресс".
Более половины опрошенных представителей компаний утверждают, что основным риском на сегодняшний день является геополитическая напряженность, нестабильность валютного курса.Также беспокойство вызывают изменение торговой политики, волатильность валютного курса и цифровая трансформация.
Эксперты считают такую позицию вполне естественной, так как кризис ослабил позиции компаний малого и среднего бизнеса, причем правительство не оказывает им такой же поддержки как крупному бизнесу. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отмечает, что часть сделок в первом полугодии были отложены по причине новых американских санкций. По его словам,пока неизвестно, как поведет себя российская экономика в условиях новых ограничений, участники рынка, скорее, пойдут по пути откладывания стратегических решений, пишет РБК.
Фото pixabay.com
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