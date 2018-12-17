Автолюбители подали иск против KIA и Hyundai из-за самовозгорающихся двигателей
17 декабря 2018 12:43
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Не менее 360 автолюбителей из США подали коллективный иск против южнокорейских производителей автомобилей KIA и Hyundai из-за возникающих проблем с двигателями.
Согласно заявлениям истцов, в силовой установке не было смазки, что вело к повреждению механизма и утечке топлива. В некоторых случаях даже происходило возгорание двигателя.
Такие проблемы были обнаружены в машинах Hyundai Sonata, KIA Optima и KIA Sportage.
Производители возникшую ситуацию пока не комментируют, пишет Лайф.
pixabay.com
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