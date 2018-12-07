Александр Розенбаум оказал медпомощь пассажирке самолёта
7 декабря 2018 09:14
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Музыкант Александр Розенбаум оказал первую медицинскую помощь пассажирке самолёта. Одной из попутчиц певца стало плохо, и она потеряла сознание во время рейса из Москвы в Симферополь, пишет Лайф.
В экономклассе врача не оказалось, а в бизнес-классе летел известный певец и врач по образованию и первой профессии. Розенбаум сделал пассажирке искусственное дыхание, а в аэропорту Симферополя женщину забрали медицинские сотрудники.
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