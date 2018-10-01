Аэрофлот даст одному из своих самолетов имя Иосифа Кобзона
1 октября 2018 14:01
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Аэрофлот присвоит одному из своих новых самолетов имя Иосифа Кобзона. Таким образом ведущая российская авиакомпания чтит память выдающегося советского и российского певца, политического и общественного деятеля, который ушел из жизни 30 августа 2018 года.
Имя «Иосиф Кобзон» будет носить среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Он запланирован к поставке Аэрофлоту в декабре этого года и будет сразу же введен в эксплуатацию. Воздушное судно предназначено для обслуживания как внутрироссийских, так и международных линий авиакомпании.
В прошлом десятилетии Аэрофлот возродил издавна существовавшую в российской авиации традицию давать самолетам собственные имена. В настоящее время все воздушные суда авиакомпании названы в честь великих россиян, передает Радио Маяк.
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