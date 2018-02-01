28 российских спортсменов, несправедливо обвиненных МОК, оправданы
1 февраля 2018 13:15
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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб в четверг в пресс-центре столицы ОИ-2018 объявил решение инстанции по апелляциям 39 российских спортсменов.
Одновременно с этим на сайте CAS появился релиз, согласно которому санкции МОК сняты с 28 атлетов из РФ:
Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все – бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все – скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все – конькобежный спорт), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (оба – санный спорт), Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все – хоккей).
CAS аннулирует санкции, наложенные Международным олимпийским комитетом, снимая с них пожизненное отстранение от Олимпиад, возвращая их результаты, показанные на Играх в Сочи.
Что касается еще 11 случаев, то суд признал, что комиссия МОК предоставила достаточное количество доказательств вины спортсменов в нарушениях антидопинговых правил. Но CAS заменил их пожизненные отстранения на дисквалификацию, касающуюся Игр в Южной Корее, пишет Спортбокс.
Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Илвир Хузин и Алексей Пушкарев (бобслей), Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко (все – лыжный спорт), Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок (все – хоккей).
Напомним, что на прошлой неделе CAS провел слушания по делам 39 российских спортсменов, которые попали под санкции МОК – они были признаны виновными в нарушениях антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, их результаты, показанные на домашних Играх были аннулированы. Кроме того эти атлеты были наказаны МОК пожизненной дисквалификацией.
Также добавляется, что дела 3 российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой арбитраж рассмотрит уже после Олимпийских игр в Корее, передает "Радио Август".
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