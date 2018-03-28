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50 лет назад в катастрофе погиб космонавт Юрий Гагарин

28 марта 2018 09:41
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50 лет назад в катастрофе погиб космонавт Юрий Гагарин Однозначную причину аварии до сих пор не установили.
Однозначную причину аварии до сих пор не установили.

Полвека назад во время тренировочного полета разбился первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Он погиб трагически погиб во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор не установили, пишет РИА Новости.

По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным: речь его была спокойной, размеренной. Ему предстояло сделать разворот со снижением при отсутствии видимости естественного горизонта. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин.

Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей и погибли. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось.

Свою версию гибели Гагарина представил космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос. По его мнению, к срыву самолета в штопор привел неосторожный маневр истребителя Су-15, несанкционированно оказавшегося в районе полета.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов, в день гибели Юрия Гагарина проходивший вместе с ним предполетное медобследование, но полетевший на другом самолете, также представил РИА Новости свою версию авиакатастрофы МиГ-15УТИ.
"Причиной катастрофы могли стать усложненная метеообстановка с расположением верхнего края сплошной облачности на высоте около четырех километров, а нижнего края — на высоте всего 600 метров от земли; недооценка летчиками, прежде всего Владимиром Серегиным, сложности имеющейся метеообстановки, а также ставшее неожиданностью для пилотов попадание в сплошную облачность на большой скорости в режиме интенсивного снижения и, как следствие, невозможность устойчивого пилотирования по приборам. Еще одной причиной авиакатастрофы стал недостаток высоты от нижней кромки облаков до вывода самолета из пикирования", — сказал Аксенов.

Вместе с тем правительственная государственная комиссия, скрупулезно изучавшая все обстоятельства гибели первого космонавта планеты, так и не смогла однозначно объяснить причины трагедии.
 

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