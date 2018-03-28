50 лет назад в катастрофе погиб космонавт Юрий Гагарин
28 марта 2018 09:41
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Полвека назад во время тренировочного полета разбился первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Он погиб трагически погиб во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор не установили, пишет РИА Новости.
По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным: речь его была спокойной, размеренной. Ему предстояло сделать разворот со снижением при отсутствии видимости естественного горизонта. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин.
Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей и погибли. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось.
Свою версию гибели Гагарина представил космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос. По его мнению, к срыву самолета в штопор привел неосторожный маневр истребителя Су-15, несанкционированно оказавшегося в районе полета.
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов, в день гибели Юрия Гагарина проходивший вместе с ним предполетное медобследование, но полетевший на другом самолете, также представил РИА Новости свою версию авиакатастрофы МиГ-15УТИ.
"Причиной катастрофы могли стать усложненная метеообстановка с расположением верхнего края сплошной облачности на высоте около четырех километров, а нижнего края — на высоте всего 600 метров от земли; недооценка летчиками, прежде всего Владимиром Серегиным, сложности имеющейся метеообстановки, а также ставшее неожиданностью для пилотов попадание в сплошную облачность на большой скорости в режиме интенсивного снижения и, как следствие, невозможность устойчивого пилотирования по приборам. Еще одной причиной авиакатастрофы стал недостаток высоты от нижней кромки облаков до вывода самолета из пикирования", — сказал Аксенов.
Вместе с тем правительственная государственная комиссия, скрупулезно изучавшая все обстоятельства гибели первого космонавта планеты, так и не смогла однозначно объяснить причины трагедии.
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