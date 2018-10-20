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Новости /  В стране  

46 человек остаются в больницах после трагедии в Керчи

20 октября 2018 09:48
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46 человек остаются в больницах после трагедии в Керчи 26 из них дети.
26 из них дети.

Об их состоянии рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Тяжелораненые были эвакуированы в ведущие московские медицинские центры. 20 октября в Москву прилетят родные пострадавших.

Следственные действия в Керченском политехническом колледже завершатся на этой неделе. Власти региона пообещали возобновить учебный процесс во вторник, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com
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