46 человек остаются в больницах после трагедии в Керчи
20 октября 2018 09:48
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Об их состоянии рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Тяжелораненые были эвакуированы в ведущие московские медицинские центры. 20 октября в Москву прилетят родные пострадавших.
Следственные действия в Керченском политехническом колледже завершатся на этой неделе. Власти региона пообещали возобновить учебный процесс во вторник, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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