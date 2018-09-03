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Новости /  В стране  

Знаки ограничения скорости в зависимости от погоды и условий видимости могут появиться на российских дорогах

3 сентября 2018 10:11
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Знаки ограничения скорости в зависимости от погоды и условий видимости могут появиться на российских дорогах
Они будут устанавливать оптимальный режим скорости для текущих дорожных условий.

ГОСТ, предусматривающий их введение, сейчас разрабатывает подведомственный институт Минтранса. Об этом сообщает газета "Известия".

В институте отметили, что госстандарт предусматривает размещение на автомагистралях и скоростных трассах знаков с переменной информацией – динамического регулирования. Они будут устанавливать оптимальный режим скорости для текущих дорожных условий.

Первая редакция документа в ближайшее время будет направлена для рассмотрения в проектную комиссию министерства.


Фото pixabay.com
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