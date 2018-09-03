Знаки ограничения скорости в зависимости от погоды и условий видимости могут появиться на российских дорогах
3 сентября 2018 10:11
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ГОСТ, предусматривающий их введение, сейчас разрабатывает подведомственный институт Минтранса. Об этом сообщает газета "Известия".
В институте отметили, что госстандарт предусматривает размещение на автомагистралях и скоростных трассах знаков с переменной информацией – динамического регулирования. Они будут устанавливать оптимальный режим скорости для текущих дорожных условий.
Первая редакция документа в ближайшее время будет направлена для рассмотрения в проектную комиссию министерства.
Фото pixabay.com
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