Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей
29 ноября 2018 11:30
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей. Голосование, по итогам которого 47 аэропортам-участникам присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится до 30 ноября https://xn--80adjaaqabpiqn.xn--p1aiвеликиеимена.рф, сообщает Департамент информационной политики области.
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