В России ужесточили наказание для контрабандистов украшений и часов
25 ноября 2018 10:40
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В России 24 ноября обновился перечень "стратегически важных товаров и ресурсов", в который вошли изделия из драгоценных металлов, камней и жемчуга (часы, ремешки, браслеты и т. п.). Это следует из постановления правительства от 22 октября.
На данный момент при провозе самолётом через границу Евразийского экономического союза не требуется декларировать товары, общая сумма которых составляет менее десяти тысяч евро. При провозе другими видами транспорта не нужно декларировать драгоценности, которые стоят менее полутора тысяч евро.
Если наличных денег или товаров больше, чем на эту сумму, гражданин обязан их задекларировать. Если на таможне у провозящего обнаружатся товары на сумму более десяти тысяч евро, но менее миллиона рублей (около 750 тысяч рублей), назначается штраф от 50 до 200% стоимости товара.
Если цена изделий превысит миллион рублей, нарушителю может грозить дополнительный штраф, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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