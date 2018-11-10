В России празднуется День сотрудника органов внутренних дел

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Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел, передает Радио Маяк.Поздравление Колокольцева опубликовано на сайте МВД России. Министр отметил, что "прошедший в России Чемпионат мира по футболу стал одним из самых безопасных в истории крупных соревнований благодаря усилиями многотысячного коллектива российской полиции".