В России может наступить дефицит продуктов из-за запрета возвращать товар
8 октября 2018 13:40
100
В России могут опустеть полки магазинов. Эксперты прогнозируют дефицит продуктов в связи с введением запрета на возврат товаров поставщикам. Речь идет об инициативе вице-спикера Ирины Яровой. Ритейлеры сообщают, что в таком случае им придется сокращать объемы заказанной продукции, пишет "ФедералПресс".
Федеральные торговые сети уже направили отзыв в правительство и Госдуму. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков комментирует, что такие ограничения приведут к снижению приобретения количества продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в частности в выходные дни.
Из-за отсутствия права вернуть товары ритейлерам придется сократить количество заказов. Особенное влияние это окажет на воскресенье, так как поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу.В Минпромторге также негативно отреагировали на возможное нововведение и считают, что излишнее регулирование торговой отрасли отрицательно повлияет на всех участниках рынка.
Напомним, что в начале текущего года 30 депутатов во главе с Ириной Яровой предложили запретить заключать договоры, в которых есть условие о возврате поставщику товара, который так и не был продан по истечении срока годности. В документе сообщается, что в последнее время возвращение количества качественного товара значительно увеличилось. В итоге поставщикам приходится снова выкупать данный товар, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
130
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
511
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
449
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
848
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15852
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
876
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
451
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1013
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1048
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2098
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1528
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1689
Мероприятия