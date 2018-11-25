Три россиянки и три японки вышли в Финал Гран-при по фигурному катанию
25 ноября 2018 10:11
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Три российских фигуристки и три представительницы Японии вышли в Финал Гран-при, который пройдет в декабре в Ванкувере. Заключительный этап серии проходит во французском Гренобле. Победу в женском одиночном катании одержала японка Рика Кихира.
Россию на соревнованиях в Ванкувере представят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Евгения Медведева заняла в Гренобле четвертое место и не смогла отобраться в Финал Гран-при, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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