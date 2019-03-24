Сборная России по футболу сыграет в матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против казахстанцев
24 марта 2019 10:29
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Футболисты сборной России сыграют во втором туре отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана. Встреча пройдет в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена", начало – 17:00 мск. В группе I также выступают команды Бельгии, Кипра, Сан-Марино и Шотландии.
Сборная России занимает четвертое место после команд Кипра, Казахстана и Бельгии, в стартовом матче турнира россияне проиграли бельгийцам со счетом 1:3. Сборная России заняла второе место в группе 2 лиги В Лиги наций, однако подопечным Станислава Черчесова при неудачных раскладах в отборе будет предоставлена возможность побороться за путевку на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций.
Это произойдет в том случае, если сборная Швеции попадет в финальную часть чемпионата Европы напрямую, передает Радио Маяк.
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