Санкции США против России вступают в силу с понедельника
27 августа 2018 09:07
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Как сообщает РИА Новости, санкции, в частности, предусматривают запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения.
Поводом стало отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В инциденте Лондон и его союзники бездоказательно обвиняют Москву.
Власти России уже пообещали зеркальный ответ и разработали меры для нивелирования эффекта от новых американских санкций.
Фото pixabay.com
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