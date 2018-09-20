Путин: Новейшие образцы вооружений превосходят зарубежные аналоги
20 сентября 2018 09:11
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Новейшие образцы вооружений превосходят зарубежные аналоги. Они поступят в армию в результате выполнения соответствующей госпрограммы. Однако уже сегодня надо думать о создании новых видов. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Владимир Путин также призвал продолжить оптимизацию системы ценообразования на военную продукцию, передает Радио Маяк.
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