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Новости /  В стране  

Правительство внесёт в Госдуму проект федерального бюджета на будущий год

29 сентября 2018 10:13
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Правительство внесёт в Госдуму проект федерального бюджета на будущий год
Доходы бюджета в 2019 году составят почти 20 триллионов рублей.

Правительство внесёт в Госдуму проект федерального бюджета на будущий год и на плановый период 2020-2021 годов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

Согласно главному финансовому документу страны, доходы бюджета в 2019 году составят почти 20 триллионов рублей, профицит – около двух триллионов.
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