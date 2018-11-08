Казахстан будет запускать спутники на ракетах SpaceX из-за дороговизны российских «Союзов»
8 ноября 2018 09:28
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Власти Казахстана заключили контракт на запуски своих спутников с аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX. Ранее правительство страны сотрудничало с Россией, однако отказалось от договора из-за дороговизны запусков.
Первые запуски пройдут в конце ноября. Ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту спутник научного назначения KazSaySat и спутник технологического назначения KazistiSat.
Запуск будет произведен с военной базы Ванденберг в Калифорнии, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов. Он допустил, что в будущем Казахстан может вернуться к контракту с Россией и выводить свои устройства на орбиту с космодрома «Байконур», пишет hightech.fm.
Фото pixabay.com
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