22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

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В этот день мы вспомним всех тех, кто погиб на полях сражений, ценой своей жизни приближал победу над врагом в тылу и партизанских отрядах. Памятные церемонии пройдут во всех областях.День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны начался в Брестской крепости в Белоруссии ранним утром в пятницу. Ровно 77 лет назад, в 4 утра, крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Оборона Брестской крепости — один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны.