100 тысяч заключенных могут выпустить в России
4 июля 2018 12:45
94
В России приравняли день заключения в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням, проведенным в колонии. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Отметим, что в СИЗО содержат под стражей подследственных, обвиняемых во время судебного процесса, а также осужденных, которые ждут перевода в места заключения, например в колонию. Также здесь остаются преступники, которые подали апелляцию после вынесения приговора судом.
Президент РФ изменил закон, который касается учета времени содержания лица под стражей. Изменения были внесены в статью 72 Уголовного кодекса РФ. Изначально документ о зачете дней, проведенных в СИЗО, в общий срок отбывания наказания, был внесен в Госдуму еще в 2008 году. И лишь спустя 10 лет его приняли окончательно. Совет Федерации одобрил документ 27 июня текущего года, после чего свою подпись поставил Путин. В настоящее время закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения касаются порядка зачета времени содержания лица под стражей до вынесения приговора и срока отбывания наказания в виде лишения свободы. Известно, что под реформу не подпадают виновные в терроризме, шпионаже, убийствах или покушениях на госслужащих и государственных деятелей, попытке захвата власти или крупной наркоторговле. Кроме того, порядок взаимозачета не распространяется при особо опасном рецидиве, а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет. Этим лицам зачет времени идет из расчета один день в следственном изоляторе за один день лишения свободы.
Закон предполагает, что теперь один день в СИЗО до вступления приговора в силу будет засчитываться за один день при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима, за полтора дня – для тех, кто отбывает наказание в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, а также за два дня – для лиц, приговоренных к отбыванию наказания в колонии-поселении. Как пишет французское издание Le Monde, из-за новых мер уже через полгода из российских тюрем могут выпустить на свободу порядка ста тысяч заключенных.
Кроме того, документ устанавливает, что два дня домашнего ареста будет засчитано за один день нахождения в СИЗО и лишения свободы. Если же лицо отбывает наказание в дисциплинарной воинской части: один день будет считаться за полтора дня. При исправительных работах – один день за три дня. Если же назначены обязательные работы, то один день содержания под стражей засчитают за восемь часов обязательных работ, пишет ФедералПресс.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
219
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1686
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2122
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
765
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
862
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
256
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2296
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1409
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2604
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
153
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
525
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
815
Мероприятия