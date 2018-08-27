62% россиян уверены в своем завтрашнем дне, 72% уверены в будущем предприятия, где они работают

109

Больше всего уверенных в завтрашнем дне среди жителей Нижневартовска, Ставрополя, Сургута, Калуги и Ижевска. Самый высокий уровень уверенности в будущем своего предприятия отмечен в Волжском, Нижневартовске, Ставрополе, Якутске и Сочи.В рамках проекта по исследованию качества жизни Финансовый университет при Правительстве РФ оценил уверенность россиян в собственном будущем, а также уверенность в будущем предприятия, где они работают (для населения, занятого в экономике).Сегодня в своем завтрашнем дне полностью или в основном уверены 62% жителей крупных и средних городов. Наибольший уровень уверенности демонстрируют студенты, молодежь до 30 лет, а также состоятельные россияне, способные делать крупные покупки. Лидерами по этому показателю являются Нижневартовск, Ставрополь, Сургут, Калуга и Ижевск, замыкают рейтинг Волгоград, Воронеж, Магнитогорск, Смоленск и Пенза.В будущем предприятия, где они работают, уверены 72% от числа занятых в экономике и 69% от числа работников негосударственного сектора. Среди городов, где проводилось исследование, самый высокий уровень уверенности в будущем своего предприятия был отмечен в Волжском, Нижневартовске, Ставрополе, Якутске и Сочи. Менее всего в завтрашнем дне своих предприятий уверены жители Белгорода, Брянска, Иваново, Курска и Смоленска.Фото pixabay.com