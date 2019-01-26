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Смертельно опасный деликатес теперь можно попробовать без риска

26 января 2019 19:02
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Китайские учёные воспроизвели вкус рыбы фугу.
Группа учёных под руководством Юаня Лю из Шанхайского океанского университета сумела воспроизвести вкус рыбы фугу, передает life.ru. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Учёным удалось определить вещества, которые влияют на вкус этой рыбы: четыре аминокислоты, в том числе глутаминовая, ионы калия и фосфорной кислоты, нуклеотид инозинмонофосфат. Выяснилось, что если убрать каждый из них, то вкус фугу сильно меняется.

В дальнейшем опытным путём, используя эти компоненты, учёные сумели воссоздать вкус фугу.

Рыба фугу знаменита своим нежным вкусом, а также тем, что она смертельно опасна, а потому готовить её могут только сертифицированные повара. Однако каждый год происходят случаи смерти от отравления фугу. 
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