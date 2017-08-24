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Запустить раздельные поезда для мужчин и женщин предложили в Великобритании

24 августа 2017 10:33
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Запустить раздельные поезда для мужчин и женщин предложили в Великобритании
Такой мерой хотят обезопасить женщин.

С инициативой выступил один из представителей теневого кабинета министров страны. Об этом сообщает издание Telegraph. Отмечается, что эта мера позволит создать "безопасное пространство" для женщин.

За последние пять лет количество преступлений сексуального характера в британских поездах удвоилось, передает Радио Маяк.


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